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EĞİRDİR'DE DİŞİ SU SAMURUNA DA ARABA ÇARPTI - Son Dakika

EĞİRDİR'DE DİŞİ SU SAMURUNA DA ARABA ÇARPTI

14.08.2021 13:44

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki ay önce nadir görülen erkek su samurunun araba çarpmasıyla ölümünün ardından bu kez de dişisi aynı kaderi paylaştı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki ay önce nadir görülen erkek su samurunun araba çarpmasıyla ölümünün ardından bu kez de dişisi aynı kaderi paylaştı. Hayvanın ölümü üzüntü yarattı.

Nadir görülen bir tür olan su samuru, uzun yıllardır Eğirdir Gölü çevresinde uzmanlar tarafından takip ediliyordu. İki ay önce Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında bulunan, Kovada Kanalı'nın üzerinden geçen asfalt yolun kenarında, sabah saatlerinde su samuru ölüsünü görenler köy muhtarı Adil Özdemir'e haber vermişti. İhbar üzerine gelen belediyenin veteriner ekipleri, incelemede ölen hayvanın su samuru olduğunu tespit etti.

DAHA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Eğirdir'de 25 Mayıs akşamı amatör balıkçı Arif Süzen, balık tutmak için gittiği Eğirdir Gölü'nün Kovada Kanalı Demir Köprü mevkisinde su samuru olduğunu görüp, cep telefonuyla görüntülerini çekmişti.

Eğirdir Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fuat Bilgin, 30 yılı aşkın süredir gölde limnolojik araştırmalar yaptıklarını, ancak bugüne kadar su samuruna rastlamadıklarını açıklamış ve su samuru görüntüsü ilçede heyecan yaratmıştı.

30 YIL SONRA GÖRMEK NASİP OLDU

Balkırı köyü muhtarı Adil Özdemir ise ölü bulunan erkek su samuru için, "Eğirdir Kovada kanalı yol kenarında ana yolun üzerinde büyük ihtimalle araba çarpmış. Üzüldük yani 1990'lı yıllarda bizim çocukluğumuzda eski ırmaklarda bu kanallarda bunu görüyorduk. İşte 30 yıl sonra tekrar görmek nasip oldu. Maalesef ölü olarak gördük ama üzüldük yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle balık yemeye geldi" açıklamasını yapmıştı.

BU KEZ DİŞİ SU SAMURUNA ÇARPTI

Dün akşam Eğirdir Gölü ile Kovada Gölü arasında bulunan, Kovada Kanalı'nın üzeri Tepeli Köyü mevkisinde dişi su samuru ölü olarak bulundu. Gece saat 01.00 sıralarında evine dönerken hayvanı gördüğünü söyleyen Akif Demirbaş, "Dün akşam Eğirdir'den maçtan dönüyordum. Tepeli Köyü su pompasının orada gördüm. Yüzde yüz araba çarpmış. Dişi su samuru, çok yazık olmuş. Daha önce erkek olanını basında görmüştüm. Yazık oluyor bu hayvanlara" dedi.

Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse de "Bu aile burada yaşıyor, nesli tükenmekte olan bir hayvan. İnşallah koruyabiliriz" diye konuştu.

Dişi ölü su samurunu incelemek üzere Eğirdir Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir metre 20 santim uzunluğunda ve yaklaşık 20 kilogram olan ölü hayvan daha sonra Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

EĞİRDİR'DE DİŞİ SU SAMURUNA DA ARABA ÇARPTI
EĞİRDİR'DE DİŞİ SU SAMURUNA DA ARABA ÇARPTI
EĞİRDİR'DE DİŞİ SU SAMURUNA DA ARABA ÇARPTI
EĞİRDİR'DE DİŞİ SU SAMURUNA DA ARABA ÇARPTI

Kovada Gölü, Veteriner, Isparta, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EĞİRDİR'DE DİŞİ SU SAMURUNA DA ARABA ÇARPTI - Son Dakika


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