Eğirdir'de 'dur' ikazına uymayan şahsın evinden yeşil reçeteli ilaç çıktı - Son Dakika

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan şahısın evinde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Olay 18 Eylül günü saat 23.00 sıralarında Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Trafik denetimi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. İsminin B.K. olduğu belirlenen şahıs takip sırasında cebinden kağıda emdirilmiş bonzai olduğu değerlendirilen 20-23 santim ebadında yaklaşık bin 800 kullanımlık maddeyi sokağa attı. Polis B.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada yeşil reçeteli hap ele geçirildi. B.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA