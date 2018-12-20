Son Dakika Haberleri: Eğirdir'de Genç Çiftçilere Hayvan Desteği

Eğirdir'de Genç Çiftçilere Hayvan Desteği

2 saat önce

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 3 genç çiftçiye 34 küçükbaş hayvan desteği verildi.

Eğirdir'de Genç Çiftçilere Hayvan Desteği, System.String[]
Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 3 genç çiftçiye 34 küçükbaş hayvan desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarımsal nüfusu gençleştirmek ve kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla uygulamaya koyulan, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Eğirdir'e getirilen Merinos koyunlar, hak sahibi genç çiftçilere teslim edildi.

Eğirdir'in Akdoğan, Havutlu ve Tepeli köylerinde yaşayan 3 genç çiftçiye 32 koyun, 2 koç olmak üzere toplamda 34 adet Merinos cinsi koyun dağıtıldı.

Proje kapsamında 11 yetiştiriciye de Büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacak. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:50 Kaynak: İHA

Merinos, Isparta, Genç, Eğirdir, Güncel
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