Eğirdir'de ıskarta elmanın kilosu 65 kuruştan alınıyor

65 kuruş arasında alınıyor.

Yurt dışına ihraç edilemeyen, iç piyasada ise tüketilemeyecek ölçüde düşük kaliteye sahip olan elmalar, üreticinin bahçesinde gözden çıkardığı, döküntü ya da ıskarta elma olarak nitelendiriliyor. Bu ürün meyve suyu fabrikaları ile kozmetik sanayiinde değerlendiriliyor. Eğirdir ilçesinde ıskarta elma diye nitelendirilen golden cinsi elma 65 kuruştan, golden-starking cinsi elma 60 kuruştan alınıyor. Meyve suyu haline getirilen ürün, Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediliyor.

Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, ıskarta elmalarının meyve suyu fabrikalarına gönderildiğini ve buralarda yaklaşık 10 ürün haline getirildiğini söyledi. Sarıdoğan, "Elmalar fabrikalarda işlendikten sonra konsantresinin yüzde 90'ı yurt dışına ihraç ediliyor" dedi.

Sarıdoğan, ayrıca golden cinsi elmanın elma suyu ve konsantresinin yanı sıra elma püresi ve elma cipsi olarak da değerlendirildiğini sözlerine ekledi. Sarıdoğan, sanayi tipi elma alımlarının Haziran ayına kadar devam edeceğini belirtti. - ISPARTA