Son Dakika Haberleri: Eğirdir'de Jandarmadan Kaçak Av Operasyonu

Eğirdir'de Jandarmadan Kaçak Av Operasyonu

1 saat önce

Isparta Eğirdir Gölü'nde Jandarma Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan 3 bin 100 metre misina ağı ve 150 adet kerevit sepeti ele geçirildi.

Eğirdir'de Jandarmadan Kaçak Av Operasyonu, System.String[]
Isparta Eğirdir Gölü'nde Jandarma Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan 3 bin 100 metre misina ağı ve 150 adet kerevit sepeti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet gösteren Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi tarafından Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri arasında kalan Eğirdir Gölü'nde denetim ve kontroller yapıldı.

Yapılan denetimlerde, Eğirdir'e bağlı Sorkuncak köyü yakınlarında göle atılı vaziyette, sahipsiz bin 700 metre ve Beydere köyünde bin 400 metre olmak üzere, toplam 3 bin 100 metre misina ağı ele geçirildi.

Beydere köyünde ayrıca, göle atılı vaziyette 150 adet kaçak kerevit sepetinin de bulunduğu bildirildi. Kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen malzemelerin Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin göldeki kaçak avcılık konusunda 24 saat esasına göre kontrol ve denetimlerine devam edileceğine vurgu yapıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

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