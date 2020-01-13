Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı - Son Dakika

Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı

6 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde avlanmanın yasak olduğu dönemde kaçak olarak avlanan 700 kilogram kerevit ele geçirildi.

Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde avlanmanın yasak olduğu dönemde kaçak olarak avlanan 700 kilogram kerevit ele geçirildi.


İlçede, önceki gün alınan bir ihbarı değerlendiren Eğirdir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıidris Limanı civarında çalışma başlattı.


Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, bölgeden yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy'de kullanılmayan bir ev içerisinde, kaçak olarak avlanan 700 kilogram kerevit ele geçirildi.


Yumurtlama döneminde avlanması yasak olan kerevitleri avlayanların henüz kim oldukları belirlenemezken, satış için sevk edilmeye hazır halde bulunan 700 kilogram kerevite ise el konuldu.


Öte yandan, ele geçirilen kerevitler Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen'in de katılımıyla önceki gün Eğirdir Limanı'nda düzenlenen törenle göle iade edildi. - ISPARTA

Eğirdir Gölü, Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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