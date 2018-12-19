Eğirdir'de "Kerevit Yem Çalıştayı"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (SAREM) 'Kerevit Yem Çalıştayı' düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (SAREM) 'Kerevit Yem Çalıştayı' düzenlendi.



Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda Eğirdir Balıkçılarının ticari anlamda büyük bir ekonomik kaynağı olan kerevit ele alındı. Çalıştaya, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (SÜF) Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık, Eğirdir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Serhan Altay, Eğirdir SAREM Müdürü Şakir Çınar, Proje Başkanı Kamile Gonca Erol, ISUBÜ öğretim görevlileri ile Eğirdir SAREM mühendisleri katıldı.



TÜBİTAK 3001-Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenen ve Eğirdir SAREM teknik personellerinden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Kamile Gonca Erol tarafından yürütülen ve aynı zamanda Doktora Tezini de kapsayan "Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus)'nun Ontogenik Gelişimine Bağlı Yem Formülasyonu" başlıklı proje çalışmaları 2018 yılı itibarı ile tamamlandı. Söz konusu proje kapsamında düzenlenen "Kerevit Yem Çalıştayı" Eğirdir SAREM'de gerçekleştirildi.



Toplantıda proje tanıtımı, bu güne kadar Eğirdir SAREM'de yapılan kerevit çalışmaları, kerevitlerde enzim çalışmaları ile probiyotik uygulamaları ve kerevitin ülkemizdeki ve dünyadaki durumu gibi konularda konuşmalar yapıldı.



Çalıştay Başkanı Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Kamile Gonca Erol, projeye destek veren TÜBİTAK'a, SAREM'e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne, İskenderun Teknik Üniversitesine ve çalıştayın düzenlenmesinde katkı sağlayan çalıştay komitesine ve organizasyon komitesine teşekkür etti.



Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Şakir Çınar, Eğirdir Gölü'nün tek başına yüzde 40'lara varan ihracatta söz sahibi olan bir göl olduğunu vurguladı.



"Hayvansal üretimde su ürünlerinin aldığı yolu ve mesafeli baktığımız zaman yüzyıllardır yapılan hayvansal üretimde yakalayamadığımız ivmeyi su ürünlerinde yakalamış olmanın mutluluğunu, gururunu hepimiz yaşıyoruz. Ülkemiz geneline bakıldığında cari açık vermeyen tek sektör su ürünleri sektörü" diyerek konuşmalarına başlayan Enstitü Müdürü Çınar, Kerevit ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay da, 1980'li yıllarda kerevitin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, bundan sonra da kerevit popülasyonunun arttırılması için eski günlerine döndürmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.



Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, TÜBİTAK çalışmasından dolayı SAREM personeli ve proje başkanı Kamile Gonca Erol'a ve ekibine teşekkür ederek, başarılı çalışmalar diledi.



"Kerevit Yem Çalıştayı" sunumların yapılmasının ardından sona erdi. - ISPARTA

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