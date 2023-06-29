Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk yaşamını yitirirken, her ii otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı, Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Uğur Ali Dinçtürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.
İşte olay yerinden kareler;
Son Dakika › Güncel › Eğirdir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır, 7 yaralı - Son Dakika