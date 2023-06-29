Eğirdir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır, 7 yaralı - Son Dakika
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Eğirdir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır, 7 yaralı

Eğirdir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır, 7 yaralı

29.06.2023 12:57

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapıldı ve hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki otomobile çarptı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk yaşamını yitirirken, her ii otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı, Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Uğur Ali Dinçtürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Kaynak: DHA
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Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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