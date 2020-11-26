Eğirdir'de pazar esnafına denetim - Son Dakika

Eğirdir'de pazar esnafına denetim

26.11.2020 16:56
Eğirdir'de pazar esnafına denetim, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrollü sosyal hayat denetimleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrollü sosyal hayat denetimleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaymakam Adem Çelik koordinasyonunda gerçekleşen pazar denetiminde maske, HES Kodu sorgulaması ve sigara yasağı kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 4 gün boyunca pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın artan korona virüs vakalarının ardından ülke genelinde denetimlerin artacağını açıklamasının ardından, ülke genelinde olduğu gibi, Eğirdir'de de kontrollü sosyal hayat denetimleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaymakam Adem Çelik koordinasyonunda, emniyet birimleri ve zabıta ekiplerinin de katılımıyla Eğirdir'de korona virüs salgın tedbirleri denetimleri 26 Kasım Perşembe günü de devam etti. Denetimlerde Kaymakam Çelik, pazar esnafını maske, mesafe ve temizlik konularında uyarmakla birlikte esnafın HES kodlarını kontrol etti ve görevlilere HES kodu ve sigara yasağı konularında titiz davranmaları talimatını verdi.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Ülkemizde olduğu gibi Eğirdir'de de salgın tehlikesinin henüz geçmediğini, Eğirdir'de pandemi başlangıcındaki aylara göre şu anda daha yüksek vaka sayılarının olduğunu, buna bağlı olarak can kayıplarının da arttığını belirterek, alacağınız basit önlemlerle virüsün yayılımını önlemek elimizde, alacağınız önlemlerle bize destek olun" dedi. - ISPARTA

Eğirdir'de pazar esnafına denetim
Eğirdir'de pazar esnafına denetim
Eğirdir'de pazar esnafına denetim
Eğirdir'de pazar esnafına denetim

Adem Çelik, Isparta, Eğirdir, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğirdir'de pazar esnafına denetim - Son Dakika


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