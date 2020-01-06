Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü - Son Dakika
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Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü

6 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

Eğirdir'de pazar yerinin çatısı kardan çöktü, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

Eğirdir Kalesi önündeki kapalı pazar yerinin çatısı, üzerinde ağırlaşan kara daha fazla dayanamayarak çöktü. Pazar yerinin çatısının çöktüğü dakikalarda kar temizleme çalışması yapmak isteyen Eğirdir itfaiyesi henüz çalışmaya başlamaya fırsat bulamadan çatı çöktü. Çalışmaları takip etmek için gelen Belediye Başkanı Veli Gök, Başkan Yardımcısı Erhan Savran ve diğer belediye yetkilileri de çökme anına tanık oldu.

(İHA)

Isparta, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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