Eğirdir'de Sağlıklı Yaşam Etkinliği
15 dakika önce
Isparta'nın Eğirdir İlçesinde Obezite ve Kanser hastalığı ile ilgili sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi.
Isparta'nın Eğirdir İlçesinde Obezite ve Kanser hastalığı ile ilgili sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi.
Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Obezite ve Kanser hastalığına karşı sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlara, Fiziksel hareketsizlik, Beslenme ve Fiziksel Aktivite, Kanser hastalığı konularında bilgiler verildi.
Ayrıca Obezite ve Kanser hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş etkinliğide düzenlendi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:42 Kaynak: İHA
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