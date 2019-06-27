Son Dakika Haberleri: Eğirdir'de tadilatı tamamlanan Dündar Bey Medresesi yakın zamanda açılacak
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Eğirdir'de tadilatı tamamlanan Dündar Bey Medresesi yakın zamanda açılacak

38 dakika önce

Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ilçede tadilatı tamamlanan Dündar Bey Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Eğirdir'de tadilatı tamamlanan Dündar Bey Medresesi yakın zamanda açılacak, System.String[]
Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ilçede tadilatı tamamlanan Dündar Bey Medresesi'nde incelemelerde bulundu.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Müftüsü Mustafa Türköz, Belediye Birim Müdürleri, Gölbelde Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, meclis üyeleri ve teknik ekip Medrese içerisinde incelemelerde bulundu.

Dündar Bey Medresesinde tadilat tamamlandıktan sonra, içerisinde nelerin yer alacağı konusu merakla beklenirken, Belediye Başkanı Gök, İlçe Müftüsü Mustafa Türköz, Belediye Birim Müdürleri ve teknik ekip, Medrese içerisinde incelemelerde bulunup, içerisinde nelerin olacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Medrese içerisinde Halk Eğitim Müdürlüğü'ne 2 oda, Kuran Kursu, Eğirdir kitapları bulunduğu 1 oda, Turizm Bürosu, Bal mumu odası, halı ve kilim tezgahlarının kurulması, kalaycı, sinevizyon Eğirdir hikayesi, gençlik odası, elma figürlü fotoğraf çekimleri, eğirdir fotoğrafları, resim sergileri ve 15 Temmuz Sergisi açılması konusunda heyet fikir birliğine

vardı.

Hazırlanacak taslak proje Kaymakam Abdullah Akdaş'a sunularak, onaylandıktan sonra Dündar Bey Medresesi hizmete açılacak. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:39 Kaynak: İHA
Isparta, Veli Gök, Eğirdir, Güncel
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