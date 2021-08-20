Eğirdir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Göktaş köyünde M.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda ruhsatsız bir adet 'prenses' ibareli 662 seri numaralı tek kırma tüfek, 1 adet üzerinde marka model seri numara olmayan çift kırma av tüfeği ile 2 adet boyları 70 cm uzunluğunda kenevir bitkisi ele geçirildi.

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