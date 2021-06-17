Eğirdir EKK Başkanı Yusuf Öngün güven tazeledi

Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı Vergi dairesi üzerinde bulunan toplantı salonunda yapıldı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Yusuf Öngün Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına yeniden seçildi.

491 kayıtlı üyeden 448 üyenin oy kullanıldığı seçimlerde Yusuf Öngün 299 oy aldı.Seçime giren diğer adaylardan Mustafa Gökdoğan 110, Çetin Güngörmez de 33 oy alırken 6 oy da iptal edildi.

Başkan Yusuf Öngün kongrede yaptığı konuşmada Kooperatif plasmanını önce 100 bin liradan 150 bin liraya çıkardıklarını belirterek " Sonra 150 bin liradan 200 bin liraya çıkardık. 200 bin lira olan plasman Türkiye şartlarında kooperatiflere verilen en üst düzey plasmandır. Biz geldiğimizde kooperatifimizin plasmanı 7 milyon liraydı. 4 yıl içinde bu plasmanımız 47 milyon liraya ulaşmıştır. Şu an kooperatifimiz 1'nci grupta yer almaktadır" diye konuştu.

Genel Kurul toplantısına Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Altıncı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı, TESKOMB yönetim kurulu üyesi Ahmet Tural, Gelendost EKK Başkanı Levent Korkmaz, Yalvaç EKK Başkanı Sürmeli Yağcı, Gönen EKK Başkanı Adem Kumcu, Şarkikaraağaç EKK Başkanı Murat Gülşen, Isparta Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir, Isparta Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mehmet Dolaksız, Eğirdir Halk Bank Şube Müdürü Ahmet Selçuk, Eğirdir Esnaf Odası Başkanı Murat Yalkın, Eğirdir Şoförler ve Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Hamdi Takır ve kooperatif ortakları katıldı. - ISPARTA