Son Dakika Haberleri: Eğirdir Elmaspor, Kendi Evinde Beşiktaş'a Boyun Eğdi: (2-3)

Eğirdir Elmaspor, Kendi Evinde Beşiktaş'a Boyun Eğdi: (2-3)

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig Erkekler A Grubu'nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, ligin 24. haftasında kendi salon ve seyircisi önünde Beşiktaş'a 2-3'lük set skoruyla mağlup oldu.

Eğirdir Elmaspor, Kendi Evinde Beşiktaş'a Boyun Eğdi: (2-3), System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig Erkekler A Grubu'nda mücadele eden Eğirdir Elmaspor, ligin 24. haftasında kendi salon ve seyircisi önünde Beşiktaş'a 2-3'lük set skoruyla mağlup oldu.

Eğirdir Spor Salonu'nda bugün oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Eğirdir Elmaspor ilk seti 25-23 önde tamamlayarak set skorunu 1-0 yaptı.

İkinci sette de iyi oynayan Eğirdir Elmaspor elde ettiği 25-23'lük skorla durumu 2-0'a taşıdı.

Beşiktaş, üçüncü sette baskın bir oyun sergileyerek 16-25'lik skorla set saysını 2-1 yaptı.

Dördüncü sette oyundaki ağırlığını sürdüren siyah beyazlı takım, bu seti de 15-25 kazanarak set skorunda eşitliği sağladı.

Maçın kaderinin belirlendiği 5.sete gelindiğinde ise her iki takım da galibiyet için üstün bir perfons ortaya koymasına rağmen, konuk takım sette 10-15'lik skora ulaşarak, maça 2-3 kazanan taraf oldu.

Beşiktaşlı oyuncular maç sonrasında, deplasmandaki galibiyetlerini kutladılar. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:37 Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Beşiktaş, Eğirdir, Spor
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