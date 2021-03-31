Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi - Son Dakika

Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi

31.03.2021 15:58
Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi, System.String[]

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü çevresinde larva mücadelesi kapsamında drone ile ilaçlama çalışması başlatıldı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü çevresinde larva mücadelesi kapsamında drone ile ilaçlama çalışması başlatıldı.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) ekipleri, ilçede vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için larvayla mücadeleyi başlattı. Mücadele kapsamında Eğirdir Gölü ve çevresi drone ile ilaçlanacak. Kovada Gölü ve Kovada kanalında sivrisinek ve kronomid larvaları ile mücadele edilmek üzere 100 kilogram sinek larva ilacı satın alınırken, ilk uygulama da gerçekleştirildi.

"Sivrisineğin üreme dönemini durdurmayı planlıyoruz"

EKO-BİR Başkanı ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin yaptığı açıklamada, bölgede haşere ile mücadelenin başladığını söyledi. Sezgin, "Şu anda larvaların oluşumunu engellemek için tabletleri drone'larla bırakmak suretiyle sivrisineğin üreme dönemini durdurmayı planlıyoruz. Bunu durdurmayla ilçelerimizdeki insanlarımızın rahat bir ortamda yaşamasını sağlamak için mücadelemize devam ediyoruz. Yerelde ve EKO-BİR olarak da bunun öncülüğünü yapıyoruz. EKO-BİR 86 yerleşim yerine hitap ettiği içinde genel bir çalışma ile bütün bölgelerdeki çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

"İlacın etkin süresi 90 gün"

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can da Eğirdir ilçesindeki liman ve sulak alanların ilaçlandığını söyledi. Can, "İlaçlama kıyı şeritlerinde sazlık alanlarda 50 gram. suda eriyen poşetler içinde her bir poşet 250 m2 alanı kapsayacak şekilde Eğirdir ve Kovada Gölü kıyı şeridinin tamamında en kısa süre içinde tamamlanacaktır. İlacın etkin süresi 90 gün olup, süre bitiminde ikinci ilaçlama yapılacaktır" diye konuştu. - ISPARTA

Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi
Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi
Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi
Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi
Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi

Çevre Koruma Birliği, Isparta, Eğirdir, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika: Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Bakan Varank'tan Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt
Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı         
17:06
Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü         
16:48
Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası         
16:41
Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası         
16:33
Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu         
16:10
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Halk otobüsü şoförü aracında unutulan 40 bin liralık altını sahibine teslim etti Halk otobüsü şoförü aracında unutulan 40 bin liralık altını sahibine teslim etti         
15:25
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor         
13:34
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı         
13:06
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar         
11:23
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 17:18:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğirdir Gölü çevresinde drone ile larva mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei