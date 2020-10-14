Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak - Son Dakika

Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak

14.10.2020 11:58

Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak Dr. Mehmet Gürdal: "Eğirdir Gölü'nün korunması hayati önem taşımaktadır" Eğirdir Gölü'nde son yıllarda su seviyesinde yaşanan azalmayı değerlendiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı öğretim görevlisi Dr.

Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak

Dr. Mehmet Gürdal: "Eğirdir Gölü'nün korunması hayati önem taşımaktadır"

ISPARTA - Eğirdir Gölü'nde son yıllarda su seviyesinde yaşanan azalmayı değerlendiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim dalı öğretim görevlisi Dr. Mehmet Gürdal, gölün kurtarılması için gerekli raporları hazırladıklarını ve bunları Tarım ve Orman Bakanlığına ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne sunacaklarını bildirdi.

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'ndeki su kotu son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı. Göldeki su seviyesinin azalmasını değerlendiren turizmi akademisyen Dr. Mehmet Gürdal, Eğirdir gölünün bir baraj gölü olmadığını ifade ederek, bir an önce önlem alınması gerektiğini vurguladı. Göldeki hüzünlü durumun kendilerini üzdüğüne değinen Gürdal, "Gölümüz topoğrafik bakımı itibariyle 479 kilometrekareyi kaplamaktadır. Gölümüzün su seviyesi o dönem için 4 milyar metreküp idi. Bugün ise alanı 479 kilometrekare alandan 250 kilometrekareye düştü. ve su miktarı da 4 milyar metreküpten 3,5 metreküpe düşmüş bulunmaktadır. Ayrıca normal olarak 22 metre olan derinlik bugün 6-7 metreye kadar düşmüş bulunmaktadır. Bu göl Göller Bölgesinin akciğeridir. Niye akciğeridir; Türkiye'de içilebilir su kaynağı olan nitelikte bir Eğirdir Gölü var, bir de Beyşehir Gölü var. Bu gölü kaybettiğimiz zaman Eğirdir'in hem turizm bakımından hem sosyoekonomik bakımından büyük bir gelir kaybına uğrayacağını düşünüyorum" dedi.

"Tarım alanları damlama sulama sistemine geçmeli"

Dr. Mehmet Gürdal, kent merkezi ve gölün kuzeyinde yer alan ilçelerin özellikle içme suyunu Eğirdir Gölü'nden karşıladıklarını belirterek, "Dolayısıyla her il ve ilçe kendi mücadele alanlarıyla bu suyu temin etmek zorundadırlar. Ayrıca elma bahçelerinin sulanmasında vahşi sulama dediğimiz salma sulama ile yapılmaktadır. Biliyoruz ki tatlı su kaynaklarının yüzde 75'i tarım alanlarında kullanılmaktadır. Onun için bu çevredeki tarım alanlarının salma suyu yerine damla sulama sistemine geçmeleri zorunludur. Ayrıca Kovada Gölü var. Eğirdir'e 25 kilometre uzaklıkta olan Kovada Gölü de Eğirdir Gölünden beslenmektedir. Ayrıca 2 adet Hidroelektrik santrali çalıştırılarak ülkemize elektrik sağlanmaktadır. Bu bakımdan da Eğirdir Gölü çok önemlidir. Bizler gerekli raporlarımızı hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığına ve DSİ'ye sunacağız. İnşallah gölümüz eski haline gelecek" diye konuştu.

"Eğirdir kültür kentidir"

Eğirdir'in sadece coğrafi doğa güzellikleri değil, aynı zamanda bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Gürdal, "Hıristiyan hacı adayları mübadeleden önceki yıllarda 1924 yılından önce Kudüs'e giderken Eğirdir Gölü üzerindeki Yeşilada'da bulunan Ayastefanos Kilisesi'nde ayin yaparlar ve buradan yaptıkları dualar sonrası Kudüs'e kadar giderlerdi. Burada Hıristiyanlar ile Türkler kardeşçe yaşamışlar, birbirleriyle kız alışverişinde bulunmuşlardır. Dolayısıyla Hıristiyanlar 1924 yılında yapılan mübadele sonucu buradan ağlayarak Selanik ve Yunanistan'ın değişik bölgelerine gitmişler, oradaki Türkler de Anadolu'nun değişik yerlerine gelmişlerdir. O bakımdan Eğirdir sadece doğa kenti değil, aynı zamanda kültür kentidir. Eğirdir'in korunması, özellikle Eğirdir Gölü'nün korunması hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak
Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak
Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak
Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak

Mehmet Gürdal, Eğirdir Gölü, Eğirdir, Turizm, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2. en skorer futbolcusu oldu Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
11:07
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyor         
09:32
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğirdir Gölü için bakanlık ve DSİ'ye rapor sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei