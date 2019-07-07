Son Dakika Haberleri: Eğirdir Gölü kıyısında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Eğirdir Gölü kıyısında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

1 saat önce

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göl kıyısında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Eğirdir Gölü kıyısında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü, System.String[]
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göl kıyısında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Eğirdir- Barla yolu DSİ tesisleri mevkisinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Eğirdir Gölü kıyısındaki piknik alanında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı. Yangının Eğirdir- Barla karayolu kıyısına kadar ulaşması sürücüleri korkuttu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Isparta
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:52 Kaynak: DHA
Eğirdir Gölü, Isparta, Eğirdir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:28:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğirdir Gölü kıyısında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]