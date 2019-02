Eğirdir Gölü Kıyısında İnşaata Tepki

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde koruma altındaki Eğirdir Gölü kıyısında yapımına başlanan otel ve cami inşaatı tepkiye neden oldu. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici, "Göl koruma hükümlerine göre buraya yapı yapılması hangi nedenle olursa olsun yasaktır" dedi.Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan, stratejik önemli birinci derecede içme suyu kaynağı Eğirdir Gölü'nün kıyısındaki İstasyon Mahallesi Göl Plajı kıyısına inşaata başlandı. Toprak kazılarak temeli atılan ve otel yapılacağı belirtilen inşaat tepkiye neden oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici, "Burası devletimizin çıkarmış olduğu Eğirdir Gölü özel hükümlerine göre koruma altında olan kıyıdır. Sadece günübirlik kullanıma izin verilebilir ve göl koruma sahası içerisinde olmasının yanı sıra kıyı kanununa da aykırıdır. Buraya yapı yapılması için kim izin verdiyse yanlış yapmıştır. Bu karar tekrar gözden geçirilmelidir. Bu kıyıya Eğirdir Gölü Özel Hükümleri (EGÖH) göz ardı edilerek verilmiş olan yapı izni iptal edilerek düzeltilmelidir. Çünkü burası 8 yıldır koruma altındadır. Yapı izni ise EGÖH çıkarıldıktan sonra verilmiştir. Eğirdir'in en büyük ve en gözde iki mahallesinin altyapı sorunu varken, çözümlenememiş ve zaman zaman göle verilmişken, gölün bu kesiminin plajın her yıl artan oranda kirlilikle karşı karşıya olması durumu çözümlenemezken, devlet 'kıyıları koru' derken, göl koruma hükümlerine göre buraya yapı yapılması hangi nedenle olursa olsun yasaktır. EGÖH'e göre suçtur. Başka yer mi yok?" diye konuştu.'BİRİNCİ DERECEDE İÇME SUYU KAYNAĞIDIR' Göle 300 metre ilerideki insanların arazilerine yapı izni verilmezken, göle sıfır olan yere neden ve kimin izin verdiğini soran Kesici, "Bu bölgenin zemini kumdur. Göreme gibi yerlerde bu tür uygulamalar engellenmiştir. Burası da doğa, tarihi yapının korunması açısından da aynı değere sahiptir. Göl kıyıları da devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest yararlanmasına açıktır. Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Göl stratejik önemi olan birinci derecede içme suyu kaynağıdır. Korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için havzadaki her türlü faaliyetin düzenlenmesi amacıyla gerekli hukuki ve teknik esasları oluşturan gölün adına has, 'mutlaka koruyun' der yasada. Yasak ve yasa olmasına rağmen Eğirdir Gölü çevresinde buna uyuluyor mu?" dedi.'GÖLE UZAK OLAN ARSALARIN SAHİPLERİ İSYANDA'Eğirdir Gölü'nün kıyısına uzak olan arsaların sahiplerinin de şikayetçi olduğunu kaydeden Erol Kesici, şöyle dedi:"Bu yerin çok daha uzağında göle engel teşkil etmeyen yerlerde arsaları olanlar da isyanda. 'Gölün kumuna yapı izni veriliyor. Bizim arsalarımız gölden 200-300 metre uzaktaydı. Yapı izni vermediler, burası koruma alanı, yeşil alan dediler ve yok pahasına belediyeye, devlete verdik arsalarımızı çok cüzi bir para karşılığında, şimdi güneş banyosu yapılan yerlere, gölün kıyısına ruhsat verilmiş. Bu hak mı, adalet mi?' diye isyan etmektedir. Eğirdir Gölü'nü korumak bizim görevimizdir."'MAHALLEDE CAMİ YAPILACAK YER VARKEN'Gölün Menderes Mahallesi'ndeki kıyısına cami inşaatına başlandığını da söyleyen Erol Kesici, "Cami yapılmasına karşı olmak mümkün değil. Bunu başka hiçbir şeye çekmemek gerek. Burası yeri mi? Başka yer mi yok? Burası ne belediyenin ne de şahsın alanıdır, gölün alanıdır ve koruma altındadır. Mahallede cami yapılacak yer varken, hangi amaçla olursa olsun yasak olan bu gibi yerlere cami gibi kutsal mekanlarımız yapılır mı? Mahalleli 'Burası otoyolun kenarı burada cami olmaz, tehlikeli' derken, Karayolları Kanunu ve Eğirdir Gölü Özel Hükümleri buna izin vermezken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 'Bizim yapıdan haberimiz yok' derken, bu kışta kıyamette aceleniz ne? Yapı izni tabelası ve kimin yaptırdığı da bir gizem" dedi. - Isparta