Son dakika haberi... Eğirdir Gölü'nde 400 kerevit pinterine el konuldu - Son Dakika

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Eğirdir Gölü'nde 400 kerevit pinterine el konuldu

Kaçak avlanılan kerevitler göle bırakıldı

ISPARTA - Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirdiği denetimlerde 400 adet kerevit pinterine el koydu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su kontrol ekiplerinin Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanmayla ilgili denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, bugün Eğirdir Gölü'nde yaptığı denetimde Sorkuncak Karabağlar açıklarında 400 adet kerevit pinterine el koydu. Ekipler, kaçak avlanan kerevitleri de tekrar göle bıraktı.