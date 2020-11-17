Son dakika haberi... Eğirdir Gölü'nde 400 kerevit pinterine el konuldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Eğirdir Gölü'nde 400 kerevit pinterine el konuldu
17.11.2020 09:41
Son dakika haberine göre - sabaha Eğirdir Gölü'nde 400 kerevit pinterine el konuldu Kaçak avlanılan kerevitler göle bırakıldı Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirdiği denetimlerde 400 adet kerevit pinterine el koydu.
- sabaha
Eğirdir Gölü'nde 400 kerevit pinterine el konuldu
Kaçak avlanılan kerevitler göle bırakıldı
ISPARTA - Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirdiği denetimlerde 400 adet kerevit pinterine el koydu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su kontrol ekiplerinin Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanmayla ilgili denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, bugün Eğirdir Gölü'nde yaptığı denetimde Sorkuncak Karabağlar açıklarında 400 adet kerevit pinterine el koydu. Ekipler, kaçak avlanan kerevitleri de tekrar göle bıraktı.
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