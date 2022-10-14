EĞİRDİR GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN SELCAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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EĞİRDİR GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN SELCAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

14.10.2022 15:10

Isparta'da, Eğirdir Gölü'nde cansız bedeni bulunan Selcan Kukulu ilçeye bağlı Akdoğan köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'da, Eğirdir Gölü'nde cansız bedeni bulunan Selcan Kukulu ilçeye bağlı Akdoğan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazı sonrası köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından Selcan'ın tabutu köy meydanına oradan da köy mezarlığına götürülerek, toprağa verildi. Cenazede baba Ayhan Kukulu ve anne Güldane Kukulu çifti büyük üzüntü yaşadı. Güldane Kukulu'nun Yavrum, kuzum, nereye gidiyorsun feryatları yürek burktu.

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Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış (2) Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış (2) EĞİRDİR GÖLÜ'NDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ EĞİRDİR GÖLÜ'NDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Kaynak: DHA

Isparta, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EĞİRDİR GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN SELCAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EĞİRDİR GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN SELCAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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