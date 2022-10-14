Isparta 'da, Eğirdir Gölü'nde cansız bedeni bulunan Selcan Kukulu ilçeye bağlı Akdoğan köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazı sonrası köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından Selcan'ın tabutu köy meydanına oradan da köy mezarlığına götürülerek, toprağa verildi. Cenazede baba Ayhan Kukulu ve anne Güldane Kukulu çifti büyük üzüntü yaşadı. Güldane Kukulu'nun Yavrum, kuzum, nereye gidiyorsun feryatları yürek burktu.

Kaynak: DHA

Isparta, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EĞİRDİR GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN SELCAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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