Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü - Son Dakika

Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü
6 saat önce
ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde ilk kez 2 flamingo görüldü.
ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde ilk kez 2 flamingo görüldü.
Eğridir Gölü'nün Yalvaç ilçe sınırlarında kalan Hoyran bölgesinde flamingoları gören halk, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yalvaç'a bağlı Taşevi köyünden Osman Çetinkaya, "Gölde ilk kez flamingo gördüm. Burası normalde bu tür kuşların geldiği bir yer değildi ama sanırım yollarını kaybettiler. Temennimiz daha kalabalık sürüler halinde gelmeleri. Gölün suyu her geçen yıl çekiliyor, belki bu sayede korunur ve Burdur Gölü gibi kuruyup gitmez" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:43 Kaynak: DHA
Son Dakika İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden... Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor