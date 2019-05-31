Son Dakika Haberleri: Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılık denetimi: 150 metre ağ ve 300 kerevit sepeti ele geçirildi
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Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılık denetimi: 150 metre ağ ve 300 kerevit sepeti ele geçirildi

57 dakika önce

Isparta'da jandarma ekiplerinin kaçak avlananlara karşı Eğirdir Gölü'nde yaptığı denetimlerde, göle atılı vaziyette 150 metre misina ağ ile 300 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirildi.

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılık denetimi: 150 metre ağ ve 300 kerevit sepeti ele geçirildi, System.String[]
Isparta'da jandarma ekiplerinin kaçak avlananlara karşı Eğirdir Gölü'nde yaptığı denetimlerde, göle atılı vaziyette 150 metre misina ağ ile 300 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içinde kalan Eğirdir Gölü'nde yaptıkları kaçak avcılık denetimlerinde, göle atılmış vaziyette 150 metre misina ağ ile 300 adet kaçak kerevit sepeti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin Eğirdir İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Timi Komutanlığı ekipleri, göldeki kaçak avcılık denetimlerinin 24 saat esasına göre aralıksız olarak sürdürüleceğini vurguladılar. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:33 Kaynak: İHA
Isparta, Jandarma, Eğirdir Gölü, Eğirdir, 3. Sayfa
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