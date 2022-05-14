Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanan 6 şahsa 35 bin 86 lira ceza - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanan 6 şahsa 35 bin 86 lira ceza

14.05.2022 11:47
Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanan 6 şahsa 35 bin 86 lira ceza

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)) bağlı ekipler Eğirdir Gölünde bir haftalık yapmış olduğu çalışmalar kapsamında kaçak yollarla avcılık yapan 6 şahsa, 35 bin 86 lira idari para cezası uyguladı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)) bağlı ekipler Eğirdir Gölünde bir haftalık yapmış olduğu çalışmalar kapsamında kaçak yollarla avcılık yapan 6 şahsa, 35 bin 86 lira idari para cezası uyguladı.

Isparta Jandarma komutanlığı ekipleri Göller bölgesinin incisi Isparta ilinde su ürünlerinin kuluçka döneminde uygulanan av yasağına aykırı olarak avlanmasına engel olmak, ekolojik dengeyi korumak ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Eğirdir Gölünde bir haftalık yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 120 kg Sazan balığı, 10 kg Alabalık, 3 kg sülük ve bin 75 metre serpme-germe balık ağı ele geçirdi. Kaçak olarak avlanan 9 şahsa 35 bin 86 TL idari para cezası uygulayıp, avda kullanılan malzemeler ile kaçak olarak avlanmış su ürünlerine el konuldu ve canlı balıklar yeniden göle salındı. - ISPARTA

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Para Cezası, Jandarma, Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanan 6 şahsa 35 bin 86 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanan 6 şahsa 35 bin 86 lira ceza - Son Dakika
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