Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor - ISPARTA
1 saat önce
Isparta'nın Gelendost ilçesinde serinlemek için Eğirdir Gölü'ne giren kişi kayboldu.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:52 Kaynak: AA
'nın Gelendost
ilçesinde serinlemek için Eğirdir Gölü
'ne giren kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, AK Parti
Gelendost İlçe Başkanlığı yöneticisi Murat Satılmış
(51) ailesiyle ilçenin Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisinden kayıkla göle açıldı.
Bir süre sonra serinlemek için göle giren Satılmış'tan haber alamayan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD
, 112 Acil Servis
ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Satılmış'ın ailesi ve yakınları bekleyişlerini sürdürüyor.
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