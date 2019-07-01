Son Dakika Haberleri: Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor - ISPARTA
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Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor - ISPARTA

1 saat önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde serinlemek için Eğirdir Gölü'ne giren kişi kayboldu.

Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor - ISPARTA, System.String[]
Isparta'nın Gelendost ilçesinde serinlemek için Eğirdir Gölü'ne giren kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı yöneticisi Murat Satılmış (51) ailesiyle ilçenin Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisinden kayıkla göle açıldı.
Bir süre sonra serinlemek için göle giren Satılmış'tan haber alamayan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Satılmış'ın ailesi ve yakınları bekleyişlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:52 Kaynak: AA
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