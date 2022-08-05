Eğirdir'in 'Altınkum'u 'kömürkum'a dönüştü - Son Dakika
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Eğirdir'in 'Altınkum'u 'kömürkum'a dönüştü

05.08.2022 10:16

EĞİRDİR Gölü'nde sarı ve parıldayan görüntüsüyle altına benzetilen Altınkum Plajı'ndaki kumlar kararmaya başladı.

EĞİRDİR Gölü'nde sarı ve parıldayan görüntüsüyle altına benzetilen Altınkum Plajı'ndaki kumlar kararmaya başladı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Altınkum'un artık kirlilik nedeniyle 'kömürkum' olduğunu belirtti.

Eğirdir Gölü'nde uzun yıllar birçok araştırma yapan, göldeki ciddi kirlilik ve su kaybı sorunlarını gündeme getiren TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, bölgedeki popüler Altınkum Plajı'ndaki kumulların son günlerde kararmaya başladığına dikkat çekti. Plajın altın renkli kumullarının 'kömürkum'a dönüşmeye başladığını belirten Dr. Kesici, "İçme suyu kaynağı olan doğal gölümüz Eğirdir Gölü ve kıyıları, çok sayıda yasa ve yönetmelikle koruma altında olmasına rağmen çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Göl, kuruma tehlikesinin yanı sıra kirlilik, kıyı işgalleri ve biyolojik çeşitlilik kayıplarıyla, içme suyu ve doğal göl özelliğini ve güzelliğini kaybetmektedir" dedi.

PLAJ VE GÖLE KÖMÜR ATIKLARI KARIŞIYORPlaja çok yakın bir alana ve göle, etrafındaki yerleşim alanlarındaki yanmış kömür atıklarının bırakıldığını aktaran Dr. Kesici, "Plaj çevresinde kalorifer kullanılan site tarzı çok sayıda yerleşim alanı var. Buralardaki kömür atıkları plaja yakın atık depolama alanına bırakılıyor. Buradan da yağış ve rüzgarlarla hem plaja hem suya karışıyor. Su içinde cüruf da dediğimiz kömür atıklarına rastladık" diye konuştu.'ALTINKUM MAVİ BAYRAKLI PLAJDI'Göle yüzmek için gelenlerin en çok tercih ettiği plaj olan Altınkum'un, rengi ve parıltısıyla benzetildiği altından adını aldığını belirten Dr. Kesici, "Adeta her biri aynı büyüklükteki doğal kuma sahip olmasıyla ünlü plajı, yüzyıllardır insanlar rekreasyon ve kum banyosu (sağlık), yüzme, piknik, kamp alanı olarak değerlendirmektedir. Altınkum Plajı, turizm sektöründe ayrı yeri olan ve 2044 yılında mavi bayrakla ödüllendirilmiş bir plajdı. Uzun yıllardır göl ve kıyılarının kirliliği nedeniyle 10 yılı aşkın süredir ilkelerine uymadığı için mavi bayrak da artık verilmiyor" dedi.'KÖMÜR KARASINA DÖNÜŞTÜ'

Plajın da göl gibi uzun yıllardır süren kirlilik baskısında olduğunu anlatan Dr. Kesici, "Özel bakım isteyen ve yıllarca 'tırmıkla temizlenmesi gerek' dediğimiz koyun bakımı ağır iş makineleriyle yapılınca, kirlilik göz ardı edilince, atıklarla birlikte kumlar da tahrip edildi. Bugün, plaj olarak kullanılan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki kumsaldaki kumlar, kirlilik nedeniyle kömür karası renge dönüştü. Plajın belirli bir kısmı ve göl içi siyaha boyanmış ve kararmış halde. Göl suyunda kömür parçaları, yıllardır kirliliğin göstergesi olan, her gün temizlemekle bitmeyen siyanobakteri kümeleriyle iç içe" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Altınkum Plajı, Göle, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğirdir'in 'Altınkum'u 'kömürkum'a dönüştü - Son Dakika

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