Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan bin 630 kilogram kerevit, törenle göle bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan bin 630 kilogram kerevit, törenle göle bırakıldı - Son Dakika

Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan bin 630 kilogram kerevit, törenle göle bırakıldı

6 saat önce

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde dün kaçak olarak avlandıktan sonra Atabey'de ele geçirilen yaklaşık bin 630 kilogram kerevit, Eğirdir Gölü'ne geri salındı.

Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan bin 630 kilogram kerevit, törenle göle bırakıldı, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde dün kaçak olarak avlandıktan sonra Atabey'de ele geçirilen yaklaşık bin 630 kilogram kerevit, Eğirdir Gölü'ne geri salındı.


Kentte, Atabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde yapılan yol kontrolü uygulaması sırasında şüphe üzerine S.T.'ye ait 66 NC 041 plakalı aracı durdurdu.


Araçta inceleme yapan ekipler, kaçak avlandığı tespit edilen bin 630 kilogram ağırlığındaki kerevitlere el koydu.


Konuyla ilgili adli işlem başlatılırken, ele geçirilen kerevitler ise Eğirdir'deki yetkililere teslim edildi. Yakalanan kerevitler, bugün Eğirdir Limanı'nda düzenlenen program ile göle salındı.


Programa, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay, Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Emniyet Müdür Vekili Ömer Gürlek katıldı.


Çelik: "Kerevit popülasyonu için yasaklara uymak gerekiyor"


Yakalanan kaçak kerevitlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, su ürünleri avcılarını yasaklara uymaya davet ederek, "1 Kasım itibariyle kerevitte avlanma yasağı başladı. Bu tarihten sonra dönem dönem kaçak kerevit avcılığına rastlıyoruz ve bu bizleri üzüyor. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü kerevitin popülasyonunun devamı ve sürdürülebilir ve bir kerevit popülasyonunun sağlama noktasında bu yasaklar çok önemli ve yasaklara uyulması gerekiyor. Bugün itibariyle yaklaşık bin 600 kilogram kerevitin kaçak avlanması söz konusu. Biz sürdürülebilir balıkçılık adına, yasa gereği bu kerevitlere el koyduk ve göle iade edeceğiz. Hepinize duyarlılığınız için teşekkür ediyorum" dedi.


Dolunay: "Kerevitte eski günlerimize geri dönmek üzereyiz"


Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Murat Dolunay ise, "Kerevit yasağı 1 Kasım itibariyle başladı. Isparta genelinde toplam 300 tonluk bir kerevit kotamız vardı. Su ürünleri avcılarımızın lehine olarak 500 tona çıkarıldı. Yani üretimde bir artış var. Ama bu kaçak avcılıkları önlememiz lazım. Normalde üretimin eski seviyesine dönme potansiyeli var. Bu tip kaçak avcılık bizleri sıkıntıya sokuyor. Kooperatiflerimizden isteğimiz bu yasak dönemlere dikkat etmeleri. Gerekli kanuni işlemleri yapacağız. Kerevitte eski potansiyellerimize dönmek üzereyiz" diye konuştu.


Kerevitin şu anda yumurtlama döneminde olduğuna dikkat çeken yetkililer, bu dönemde kaçak avcılık yapılmamasının önemine değindiler. - ISPARTA

Eğirdir Gölü, Eğirdir, Isparta, Atabey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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