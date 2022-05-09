Eğirdir Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

09.05.2022 22:16
Eğirdir Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Eğirdir Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Eğirdir Gölü'ne devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Berke Ö'nün kullandığı 01JS 270 plakalı otomobili Eğirdir Gölü Akpınar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak göle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Gülçin Ö. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı.

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İtfaiye, Polis, Kaza, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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