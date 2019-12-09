Son Dakika Haberleri: Eğirdir Gölü'nü üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler
Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'nü üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler - Son Dakika

Eğirdir Gölü'nü üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler

6 saat önce

ISPARTA'da, doğa tutkunu 5 kişi, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine tırmanış yaptı.

Eğirdir Gölü'nü üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler, System.String[]

ISPARTA'da, doğa tutkunu 5 kişi, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine tırmanış yaptı. Grup, zirvede üzeri sis ve bulutla kaplanmış Eğirdir Gölü'nü izledi.

Isparta'da, Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Eğirdir'in yüksek tepelerinden biri olan Sivri Dağ zirvesine tırmanış yaptı. Yaklaşık 2.5 saatte zirveye ulaşan 5 üye, Eğirdir Gölü'nü üzerinde sis ve bulut kaplıyken izleme imkanı buldu. Zirvedeki dev Türk bayrağı altında kendileri de Türk bayrağı açan üyeler, doğa manzarasının keyfini çıkardı.Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyesi Bilal Gök, her hafta bir tırmanış etkinliği yaptıklarını ve bu kez Sivri Dağ'a çıktıklarını söyledi. Bu tepeye kendisinin 3 kez çıktığını ancak ilk defa Eğirdir'i bu şekilde gördüğünü anlatan Gök, "Bulutlar yüzünden gölü göremedik. Gölü görebilmek için zirvede bekledik. Daha sonra sis ve bulutlar dağılmaya başladı. Eğirdir Gölü sis ve bulut denizinin ardında kaybolmuş durumdaydı. Kendimizi Karadeniz'deki yaylalarda gibi hissettik" dedi.


Eğirdir Gölü, Isparta, Eğirdir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Isparta'da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı
Kaynanasının evinin camından atladı, ağır yaralandı Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 02:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğirdir Gölü'nü üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]