Son dakika... Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi - Son Dakika
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Son dakika... Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi

07.03.2022 18:07

Gelen son dakika haberine göre Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü su seviyesi 15 gün içerisinde, 11 santimetre daha yükseldi.

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi

ISPARTA - Türkiye'nin dördüncü büyük gölü olan Eğirdir Gölü su seviyesi 15 gün içerisinde, 11 santimetre daha yükseldi.

19 Şubat 2022 tarihinde 915.34 metre olan Eğirdir Gölü su kotu 7 Mart yani bugün yapılan ölçümlemede 915.45 metre seviyesine ulaştı.

Eğirdir'de son zamanlarda etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği EKOBİR Eğirdir Müdürlüğü tarafından bugün Eğirdir Limanı'nda yapılan ölçümleme sonucu Eğirdir Gölü su kotu 915.45 metre olarak belirlendi. Eğirdir'de bugün ve yarın yağmur yağacağını, Çarşamba gününden itibaren ise 4 gün kar yağışı beklendiğini ifade eden Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği EKOBİR Eğirdir Müdürü Süleyman Can, "Daha dağlarımızdaki karlar erimedi, önümüzdeki yağmur ve kar yağışları beklentimizi karşılayacak şekilde" dedi. Ölçüm sonrası açıklamada bulunan Süleyman Can,"Bugün Gölümüzün su kot seviyesini ölçümünü gerçekleştirdik. 7 Mart 2022 tarihi itibariyle gölümüzün su kotu 915.45 metreye ulaşmış durumda. Bir önceki ölçüm tarihimiz 19 Şubat 2022 idi. Bu ölçümümüzde 915.34 metre idi. Yaklaşık olarak 11 santimetre yükselme meydana geldiğini görüyoruz. Bu da bize günlük 0.7-0.8 santimetre gibi artışın olduğunu gösteriyor. Karlarımız hala daha dağlarda erimiş değil, bugünden itibaren 2 gün yağmur yağışlı, Çarşamba gününden itibaren 4 gün süreyle kar yağışı beklemekteyiz. Beklentilerimiz hala yüksek inşallah geçen seneki seviyeyi geçtiğimiz gibi 916.10 metrelere ulaşma hedefinde olacağımızı inanıyorum. Yağışlarımız da bundan sonraki süreçte devam edecek. İnşallah daha güzel günlerin olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Son dakika... Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi
Son dakika... Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi
Son dakika... Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi

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Çevre Koruma Birliği, Türkiye, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 11 santimetre daha yükseldi - Son Dakika
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