Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü

01.07.2022 16:27
Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü

Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü, doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip olan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde 12 santimetrelik bir düşüş yaşandı.

Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü, doğal içme suyu havzası olmasının yanı sıra biyolojik çeşitlilik değerleri bakımından uluslararası öneme sahip olan Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde 12 santimetrelik bir düşüş yaşandı.

Eğirdir Gölü'nün su kotu bugün 915,42 metre olarak ölçümlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gölün su kotunda 32 santimetrelik düşüş olduğu tespit edildi.

"ZOR BİR YIL BİZİ BEKLİYOR"

Konu ile ilgili açıklama yapan Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) Müdürü Süleyman Can, "En son 2 Haziran 2022 tarihinde yapılan ölçümden bu tarafa 12 santimetre düşüş yaşandı. Geçen yıl 27 Haziran 2021 tarihinde yapılan ölçümde 915,74 metre idi. Geçen yılla bu yıl arasında 32 santimetre düşüş farkı oluştu. Geçen yıl günlük 1 santimetre düşüş yaşanmış. Hava şartları geçen yılki yağış ve sıcaklık ortalaması ile devam ederse Eğirdir Gölü'nün su kotunun 1 Eylül 2022 tarihine kadar 915,20 metrelere düşme ihtimali bulunmaktadır. Zor bir yıl bizi beklemektedir" diye konuştu.

(Emel Turan Kartal/İHA)

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Kaynak: İHA

Türkiye, Isparta, su, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nün su seviyesi 12 santimetre daha düştü - Son Dakika
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