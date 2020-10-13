Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı - Son Dakika

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı

13.10.2020 15:52
Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı, System.String[]

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesi Devlet Su İşleri Müdürlüğü verilerine göre, son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı.

Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'ndeki su seviyesi Devlet Su İşleri Müdürlüğü verilerine göre, son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı. 2017 yılında göldeki su kotu 917 metre 20 santim olarak ölçülürken, yaklaşık 10 gün önce yapılan ölçümde bu rakam 915 metre 65 santim olarak belirlendi.

Isparta'da yedi renkli göl olarak bilinen Eğirdir Gölü'nde su seviyesi her geçen yıl azalıyor. Bu azalma Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün resmi verilerine de yansıdı. Verilere göre 2017 yılının Ekim ayında gölde yapılan ölçümlerde su kotu 917 metre 20 santim olarak belirlendi. Bu rakam 2018'de 916 metre 83 santim, 2019 yılında da 916 metre 18 santime geriledi. Bu yıl Ekim ayının başında yapılan ölçümde ise Eğirdir Gölü'nün su kotunun 915 metre 65 santime düştüğü tespit edildi. Son 3 yıldaki ölçümlere bakıldığında gölün su seviyesinde 1 metre 55 santimlik bir azalma olduğu görüldü.

1962-1975 ARASINDA SU KOTU 918.50 METRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Öte yandan, DSİ'nin kayıtlarına göre, Eğirdir Gölü'nde 1962-1975 yılları arasında yapılan ölçümlerde ortalama su kotu 918 metre 50 santim, 1975-1985 yılları arasında da 918 metre 41 santim olarak ölçülmüştü. Verilere göre göldeki su kotunun 1975'ten bu yana 2 metre 85 santim azaldığı belirlendi.

SU HACMİ YARI YARIYA AZALDI

Eğirdir Gölü'nün su hacim miktarları incelendiğinde ise 1984 yılında 463 kilometrekare yüzölçümü olan gölün ortalama derinliği 10 metre ve su hacmi de 4 milyar 630 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. 2019 yılındaki ölçümlerde gölün yüzölçümünün 452 kilometreye, su hacminin ise 2 milyar 260 milyon metreküpe indiği tespit edildi. 1984-2020 yılları arasında gölün yüzölçümünün 2 milyar 370 milyon metreküp azaldığı kaydedildi.

(Emel Turan Kartal/İHA)

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı
Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı
Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı

Devlet Su İşleri, Eğirdir Gölü, Isparta, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bu yıl 2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarıldı Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Sevgilisi karısına Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu         
15:17
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı         
15:09
Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık Bursa'da ormana çöp atılmasına muhtardan tepki: Bunun adı vicdansızlık         
14:59
TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak         
14:34
Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti         
13:54
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 16:02:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğirdir Gölü'nün su seviyesi son 3 yılda 1 metre 55 santim azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei