Eğirdir Gölünde 9 El Bombası Bulundu - Son Dakika

Eğirdir Gölünde 9 El Bombası Bulundu

Eğirdir Gölünde 9 El Bombası Bulundu
Son Güncelleme: 18.09.2023 12:38

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir gölünde yapılan incelemede 9 adet el bombası tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bombaların çıkarılması için uzman ekip istendi. İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının gelmesi bekleniyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir gölünde 9 adet el bombası olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, bombaların çıkarılması için uzman ekip istedi.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göle yüzmek için giren M.C isimli vatandaş gölde patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölün sahil kısmından 15 metre uzaklığında ve 30-40 santimetre derinlikte olan 9 adet cismin el bombası olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri göle giriş ve çıkışlara kapattı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık'ta bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı, suyun içerisindeki el bombalarının çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eğirdir Gölünde 9 El Bombası Bulundu - Son Dakika
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