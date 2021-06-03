Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Eğirdir'de Renkli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Eğirdir'de Renkli Etkinliklerle Kutlandı1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Programları Eğirdir'de çeşitli etkinliklerle açıldı. Bugünkü programa Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Fevzi Güçlü, İş-Kur İl Müdürü Mustafa Höke, İl Genel Meclisi Üyeleri, Eğirdir İlçe Daire Müdürleri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda misafir katıldı. Sorkuncak Köyü Muhtarlığı ve Sorkuncak Köyü Kadın Girişimi Kooperatifi katkılarıyla, bugün saat 9: 00'da programın ilk ayağı olan Sorkuncak Köyünde Gül toplama ve Halk oyunları gösterisi başladı. Kaymakamımız Sayın Adem Çelik burada yaptığı konuşmasında, bu özel günde Güllerin ve Göllerin Şehrinde yapılabilecek en güzel etkinliklerden birisinin de Eğirdir Gölüne karşı hep beraber gül toplamak olacağını belirterek tüm gül üreticilerine rekoltesi bol bir yıl diledi. Buradaki programın ardından Eğirdir Limanı önünde bulunan El Sanatları Ürünleri Teşhir ve Satış Merkezi kursiyerleri ve öğreticileri tarafından hazırlanan birbirinden güzel eserlerin yer aldığı El Sanatları Sergisinin açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi. El Sanatları Sergisinde tüm stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden bilgi alan Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekiler, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakam Çelik, Geleneksel Türk sanatı olan Ebru standında taraklı Ebru sanatı yaptı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise Halı dokuma standında halı dokudu. Son olarak Hayat Boyu Öğrenme Kurslarının bir parçası olan Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müzik öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından Eğirdir Belediyesinin Elektrikli Teknesi ile Müzik dinletisi eşliğinde Eğirdir Gölünde gezi düzenlenmesinin ardından program sona erdi. Sergi 6 Haziran 2021 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.