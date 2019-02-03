Son Dakika Haberleri: Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü Zincirleme Kazada Yaralandı

Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü Zincirleme Kazada Yaralandı

1 saat önce

Isparta Anadolu Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu yol kenarındaki 2 aracın daha hasar gördüğü kazada, otomobillerden biri yol ortasında yan yattı.

Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü Zincirleme Kazada Yaralandı, System.String[]
Isparta Anadolu Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu yol kenarındaki 2 aracın daha hasar gördüğü kazada, otomobillerden biri yol ortasında yan yattı. Talihsiz kazada Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Karabulut da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Anadolu Mahallesi'ndeki 160. Cadde ile 4202. Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

İddiaya göre, Eğirdir Nüfus Müdürü Mehmet Karabulut'un kullandığı 10 EN 681 plakalı otomobil, H.N. yönetimindeki 07 HFE 18 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada nüfus müdürünün 10 plakalı aracı savrularak 160. Cadde'de park halinde bulunan 07 CYU 76 ve 32 FY 765 plakalı araçlara çarptıktan sonra yol kenarında yan yattı. Kaza sonucu Karabulut yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralanan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Mehmet Karabulut, Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var Vurdumduymaz Sürücü, Kaza Yaptığı Otomobiliyle Trafiğe Çıktı

Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:57:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eğirdir İlçe Nüfus Müdürü Zincirleme Kazada Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]