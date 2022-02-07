Üye Girişi
EĞİRDİR KALESİ RESTORE EDİLECEK - Son Dakika

EĞİRDİR KALESİ RESTORE EDİLECEK

07.02.2022 15:44

ISPARTA'da Eğirdir Kalesi'nin rölöve restitüsyon ve restorasyonu için proje çalışması başlatıldı.

ISPARTA'da Eğirdir Kalesi'nin rölöve restitüsyon ve restorasyonu için proje çalışması başlatıldı.

Eğirdir'de I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Eğirdir Kalesi'nin rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2010'da alınan kararıyla onaylandı. Bu zamana kadar restorasyon çalışması yapılmadı. maddi imkansızlıklar sebebiyle yapılamamıştı. Kalenin restorasyonu için Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları inceleme yaptı. İncelemede Eğirdir Kalesi'nin iklim koşulları ve zamana bağlı etkilerden taş kayıpların arttığı, ahşap hatılların çürüdüğü belirlendi. Zamanla kaledeki yıpranmanın arttığı tespit edilen inceleme sonrası onaylanan restorasyon projesinin güncellenmesi çalışma yapıldı. Rölöve restorasyon projelerinin revize edilmesi, yapıya dair güncel statik raporların hazırlanması ve gerekli güncellemelerin yapılması için ödenek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Çalışmalar kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Eğirdir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Eğirdir Kalesi Rölöve, Restorasyon ve İnşaat Projeleri'nin revize edilmesi işi ihalesi 14 Ocak'ta yapıldı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Kalesi'nin milattan önce 4000 yıllarında yapıldığını anlattı. 434 bin lira bedelle, ihaleyi alan firmanın 180 günlük bir süreç içerisinde projeyi tamamlayıp teslim edeceğini söyledi. Eğirdir Belediyesi İmar ve Şehircilik İşleri Müdürü Gülay Uysal da 2010 yılında Eğirdir Kalesi'nin 12 yıldır maddi imkansızlıklar nedeniyle restorasyonuna başlanamadığını dile getirdi.

EĞİRDİR KALESİ RESTORE EDİLECEK
EĞİRDİR KALESİ RESTORE EDİLECEK
EĞİRDİR KALESİ RESTORE EDİLECEK

YORUMLAR
500

Restorasyon, İnceleme, Antalya, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EĞİRDİR KALESİ RESTORE EDİLECEK - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
14:59 Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
14:57 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 5 dakika ayrıntısı! Zanlı Kadir Yasak ne dedi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 15:58:34. #1.13#
SON DAKİKA: EĞİRDİR KALESİ RESTORE EDİLECEK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement