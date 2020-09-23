Eğirdir Kaymakamı Çelik'ten MAREM'de inceleme - Son Dakika

Eğirdir Kaymakamı Çelik'ten MAREM'de inceleme

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) ve Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, her iki kurumda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Eğirdir Kaymakamı Çelik'ten MAREM'de inceleme, System.String[]

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) ve Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, her iki kurumda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İlk önce Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM)'ne ziyaretini gerçekleştiren Kaymakam Çelik, Eğirdir'in iklimine uygun üzüm, elma, armut ve diğer meyve fidanları yetiştirilme çalışmaları inceledi. MAREM Müdürü Dr. Şerif Özongun'dan bilgi alarak diğer çalışmaları da inceleyen Kaymakam Çelik, daha sonra Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğüne geçti. Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğünde, Müdür Vekili Sevim Özbey'in eşlik ettiği ziyarette Çelik, fidan üretim ve aşılama aşamaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Çelik, her iki kurumun çalışmalarını takdirle karşıladığını, Eğirdir için büyük önem arz ettiğini ifade etti. - ISPARTA

Adem Çelik, araştırma, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğirdir Kaymakamı Çelik'ten MAREM'de inceleme - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan canlı yayında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Bunlar daha iyi günler Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı 8 kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini reddeden Ömer Faruk Beyaz krize yol açtı Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor
İnternet dolandırıcılarına karşı MASAK devrede: 76 firmaya 216 milyon liradan fazla ceza kesildi İnternet dolandırıcılarına karşı MASAK devrede: 76 firmaya 216 milyon liradan fazla ceza kesildi         
10:39
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı         
09:50
Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti         
09:40
Fenerbahçe, Porto ile Ze Luis'in transferi için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Porto ile Ze Luis'in transferi için anlaşma sağladı         
09:27
Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor         
07:43
Masterchef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu Masterchef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları belli oldu         
07:39
Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret         
22:50
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 10:51:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eğirdir Kaymakamı Çelik'ten MAREM'de inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei