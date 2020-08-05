Eğirdir komando okuluna Tümgeneral Emre Tayanç atandı - Son Dakika

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına Tümgeneral Emre Tayanç atandı.

Kırklareli Vize Kırkbirinci Komando Tugay Komutanı olan Tümgeneral Emre Tayanç, yeni Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına atandı.

Tümgeneral Emre Tayanç kimdir?

"Askeri eğitimine İzmir Maltepe Askeri Lisesinde başlayan Tayanç, 1992 yılında Piyade Teğmen olarak Kara Harp Okulu'ndan (KHO) mezun oldu.

İstanbul Piyade Okulundan sonra sırasıyla Bolu 2. Tugay Komutanlığı, Ankara Kara Harp Okulu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı, Kırklareli Vize 41. Komando Tugay Komutanı olmak üzere görevlerini sürdürdü. Tayanç, 2020 yılı atama kararnamesi ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına atandı. Tümgeneral Emre Tayanç, evli ve 3 çocuk babası. Aynı zamanda çok iyi derecede İngilizce biliyor." - ISPARTA