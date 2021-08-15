Eğirdir Oral-B Triatlon Türkiye Kupası Final Yarışları sona erdi

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Eğirdir Oral-B Triatlonu tamamlandı.

Eğirdir Belediyesince liman bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe, yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Sporcular, dün başlayan yarışlarda, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında ter döktü.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, AA muhabirine, ilçedeki etkinliğin iki gün sürdüğünü söyledi.

Eğirdir'in bu tarz sportif faaliyetler açısından çok güzel bir yer olduğunu ifade eden Çelik, "Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onları Eğirdir'de 18. kez ağırladık. Devamının gelmesini diliyorum." dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise, ilçede 18. kez bu etkinliğin düzenlendiğini hatırlattı.

Yalçınkaya, organizasyonda bir çok kategoride Türkiye şampiyonlarının belli olduğunu ifade etti.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de, Eğirdirlilerin triatlona destek verdiğini ve yelken sporunda yetiştirdikleri sporcuları triatlona da yönlendireceklerini ifade etti.

Eğirdir Oral-B Triatlonu'nda derece yapan sporcular şöyle:

Elit Erkekler: Gültekin Er, Emirhan Altıntaş, Enes Kızılcık.

Elit Kadınlar: Esra Gökçek, İpek Öztason, Ayşenur Acar.

Genç Erkekler: Emir Aracı, Burak Çağdaş, Kıvanç Şahinkaya.

Genç Kadınlar: Özlenen İpek Günad, Sıla Gür, Beril Seril.

Yıldız Erkekler: Arda Aracı, Barış Türkcan, Türker Kemal Kıyak.

Yıldız Kadınlar: Sude Şenduran, Irmak Şereflioğlu, Elif Varlı.