Eğirdirli Yelkenci Kızlar, Denizkızı Kupası için Fethiye yolcusu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)'nun 2019 yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Optimist Denizkızı Kupası Yelken yarışları 9-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek.



TYF tarafından sadece optimist sınıfında kızlara açık statüde düzenlenen "TYF Denizkızı Kupası" yarışlarına Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü Sporcularından; Nisa Naz Kayacan, Yaşar Nur Bal, Zeliha Nur Demirbaş, Zeliha Sevde Vural, Mine Ertap, Afra Öztekin, Nimet Bulucu, Akdeniz Tenderis ve Hira Nur Sayı katılacak.



Konu ile ilgili bilgi veren Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, Türkiye Yelken Federasyonu'nun başlattığı sadece kız yelkencilerin yarıştığı Denizkızı Kupası yarışlarına bu yıl ilk defa katılma imkanı bulduklarını belirterek, "Optimist sınıfında ve sadece kızlara açık statüde yapılacak yarışlara 9 kız yelkencimiz katılmaktadır. Eğirdir Belediyespor kız yelkencilerinin 4 gün 3'er yarış yapmaları planlanmıştır.



Eğirdir Belediyespor Yelken takımında faaliyet gösteren 9 kızımızın yarış deneyimlerini geliştirmek amacıyla katıldığımız 'TYF Denizkızı Kupası'nda Kafile başkanlığını yaptığım yarış ekibinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken Antrenörü Ahmet Şahan ve Eğirdir Belediyespor Yelken Antrenörü Utku Mehmet Dikmen görev yapacaklardır.



Senior kız yelkencilerimiz; Nisa Naz Kayacan, Yaşar Nur Bal, Zeliha Nur Demirbaş, Zeliha Sevde Vural, Junior kız yelkencilerimiz; Mine Ertap, Afra Öztekin, Nimet Bulucu, Akdeniz Tenderis ve Hira Nur Sayı yarışmalara katılacaklardır" dedi.



"Bu yarışmaya katılmamızda katkıda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ve Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök'e tüm yelkenciler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Ağartan, yarışmalarda mücadele edecek olan sporculara da başarılar diledi.



Eğirdir Belediyespor'lu yelkenciler, 9 Ekim 2019 Çarşamba günü Eğirdir Limanı kulüp önünden saat 09.00 da hareket edecek, yapılacak olan yarışma sonrasında 13 Ekim 2019 Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreninin ardından ilçeye dönecekler. - ISPARTA