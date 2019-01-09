Son Dakika Haberleri: Eğirdirspor, Briç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Finale Kaldı

Eğirdirspor, Briç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Finale Kaldı

22 dakika önce

Eğirdirspor Briç takımı İzmir'de yapılacak olan Türkiye Açık Takımlar-Briç şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Eğirdirspor, Briç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Finale Kaldı, System.String[]
Eğirdirspor Briç takımı İzmir'de yapılacak olan Türkiye Açık Takımlar-Briç şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Briç Federasyonu'nun 2018-2019 Kış Ligi İl Eleme Maçları kapsamında 17-18 Kasım 2018'de yaptığı Antalya'da 17 takımın katılımı ile iki grup halinde yapıldı. Eğirdirspor Briç takımı kendi grubunu 2. tamamlayarak finallere gitmeye hak kazandı. Final Maçları 5-6 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya'da 10 takımın katılımı ile gerçekleşirken, Eğirdirspor burada ilk 6'ya girerek 2-9 Şubat 2019 tarihlerinde İzmir'de yapılacak olan Türkiye Açık Takımlar -Briç şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Eğirdirspor briç takımının kaptanlığını Yakup Şener Sayı üstlenirken, Eğirdir Beledilesi tarafından Eğirdirspor Kulübü sporcularına şampiyonada başarı dileklerinde bulunuldu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Spor
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