Eğirdirspor, Briç Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Finale Kaldı
22 dakika önce
Eğirdirspor Briç takımı İzmir'de yapılacak olan Türkiye Açık Takımlar-Briç şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Eğirdirspor Briç takımı İzmir
'de yapılacak olan Türkiye
Açık Takımlar-Briç şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Türkiye Briç Federasyonu
'nun 2018-2019 Kış Ligi İl Eleme Maçları kapsamında 17-18 Kasım 2018'de yaptığı Antalya
'da 17 takımın katılımı ile iki grup halinde yapıldı. Eğirdirspor Briç takımı kendi grubunu 2. tamamlayarak finallere gitmeye hak kazandı. Final Maçları 5-6 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya'da 10 takımın katılımı ile gerçekleşirken, Eğirdirspor burada ilk 6'ya girerek 2-9 Şubat 2019 tarihlerinde İzmir'de yapılacak olan Türkiye Açık Takımlar -Briç şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Eğirdirspor briç takımının kaptanlığını Yakup Şener Sayı üstlenirken, Eğirdir Beledilesi tarafından Eğirdirspor Kulübü sporcularına şampiyonada başarı dileklerinde bulunuldu. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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