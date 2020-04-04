Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak olan Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak olan Eğiste Viyadüğü'nde çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı.

Projenin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü ünvanına sahip olacağını belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Toroslar üzerindeki Hadim Devlet Yolu'nda yapımı süren viyadük, yolun 60,9 ile 62,3. kilometreleri arasında toplam bin 372 metre uzunluğunda projelendirildi. Trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapımı planlanan Eğiste Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla mevcut yol yaklaşık 4 bin 400 metre kısalacak. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma projenin tamamlanması için çalışmalarına devam ediyor."