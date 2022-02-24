"Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi" tamamlandı - Son Dakika

Hitit Üniversitesi ile Çorum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme Projesi" tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) Müdürü Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen projenin kapanış toplantısında, proje ile yetişkin eğitiminin dijital ortamda geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında Avusturya ve Norveç'teki proje ortağı eğitim ve yazılım firmalarıyla iş birliği yaptıklarını dile getiren Başçı, "Türkiye, Avusturya ve Norveç'te yetişkin eğitimi veren tüm eğitmenlerin bu dijital dünyada karşılaştıkları dijitalleşme sorunlarını çözebilmek, onlara yardımcı olabilecek dokuman ve beceri geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeyle yeni dünyaya uyumun yaygınlaştırılmasını hedefledik." dedi.

Projenin 1 Aralık 2019'da başladığını, 2020'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığını hatırlatan Başçı, salgınla dijitalleşme ve dijital dünyada eğitimin daha iyi hale nasıl getirilebileceğine dair araştırmaların daha da anlam kazandığına işaret etti.

Başçı, projede dört temel çıktı elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, dijital okuryazarlık, yetişkin eğitimi yapan öğretmenlerin kullandığı dijital platform ve materyallere ne kadar hakim olduklarının ölçümü, eğitimcilerin kullanabileceği program ve yazılımların belirlenmesi ile bunların bir platformda toplanması olmak üzere 4 temel çıktı elde ettiklerini anlattı.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başçı, eğitimcilerin platformdan öğrendikleriyle öğrencilerine çok daha faydalı olabileceğine inandığını kaydetti.

Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birim Koordinatörü Mehmet Aydınkal da projenin detayları hakkında sunum yaptı.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da projenin başarıyla tamamlanmasından ötürü akademisyenleri tebrik etti.