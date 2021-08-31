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"Eğiticinin Eğitimi"120 SAGEM ve Gündüz Bakımevi öğretmeni ile Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde buluştu - Son Dakika

"Eğiticinin Eğitimi"120 SAGEM ve Gündüz Bakımevi öğretmeni ile Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde buluştu

31.08.2021 15:30

Yerel yönetim anlayışını her alanda; insani yatırımlar, kültürel, sanatsal, eğitim alanlarında da yapılan hizmetler olarak nitelendiren Sarıyer Belediyesi, ailelerin emanet ettikleri çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için SAGEM ve Gündüz Bakımevi öğretmenlerine hizmet içi eğitim veriyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitim toplam 4 gün sürecek. Birinci gün Prof. Dr. İrfan Erdoğan'ın katıldığı eğitimin açılış konuşmasını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptı. "Eğitim alanında gerekirse tek tek evler ziyaret edilmeli ve aileler bilgilendirilmeli" diyen Genç, öğretmenlere düşen görevin çok olduğuna değindi.

"YAŞAMI DEVAM ETTİRMENİN YOLUNU BULACAĞIZ"

Diğer belediyelerde olmayan bir şey yapmışız diyerek sözlerine devam eden Başkan Genç konuşmasını şöyle tamamladı; "Gerçekleşen bütçemizin yüzde 5'ini eğitime ayırıyoruz. Tırnaklarımızla artırarak yaptığımız bir bütçe bu. Biz bu işin bayraktarlığını yapmak istiyoruz, onu da sizler yapacaksınız, bizler de gururlanacağız. Pandemiye ya da başka sorunlara rağmen bizler yaşamı devam ettirmenin yolunu bulacağız."

"ÖĞRETMEN OLMAK, ÖĞRETMENLİK YAPMAK"

Öğretmen olmak ve öğretmenlik yapmak üzerine konuşan Prof. Dr. İrfan Erdoğan, "Asla öğrenci bunu bilir, bunu bilmez diye düşünmeyin, hepsini bir değer olarak görün" diyerek başladığı sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü öğrenci de ben ufağım ya da ben biliyorum der. Buralarda da öğrenme açıkları ortaya çıkar. Dünyada ve ülkemizde yaşanan eğitim krizinin evrilerek gideceği nokta sizlerin çalıştığı sisteme doğru ilerliyor. O yüzden anlamlı dokunuşlar yaptığınızı bilin. Özgürsünüz, çocukların çıkarım yapabileceği bir icraatı mesleğinizin içine alabilirsiniz. Sınav sisteminin bizi engellemesine izin vermeyelim. Sistem, bazen bizi korkutabilir. Mesela teknolojiden korkuyorduk ama pandemi zamanında hepimiz online olarak eğitim verdik. Okullar açılınca ders süreleri beni endişelendiriyor. Dersin süresiyle alakalı inisiyatif alabilmelisiniz."

DÖRT GÜN SÜRECEK EĞİTİMİN KONULARI

Dört gün boyunca birbirinden farklı ve önemli konuların konuşulacağı seminerde eğitmenler; Selçuk Dereci "Stratejik Önceliklendirme ve Zaman Yönetimi", Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk "Mizaca Uygun Çocuk Yetiştirmek", Gazeteci/ Yazar Fatih Karadağlı "Her Çocuk Farklı Öğrenir", Prof. Dr. Mesude Atay "Pandemi Sonrası Okula Uyum Süreci ve Öğrenme Süreçleri", Resul Aydoğan "Eğitsel Oyunlar Akademisi" üzerine konuşacak.

Şükrü Genç, Öğretmen, Pandemi, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Eğiticinin Eğitimi'120 SAGEM ve Gündüz Bakımevi öğretmeni ile Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde buluştu - Son Dakika


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