Türkiye Maarif Vakfının 49 ülkedeki Türkçe öğretmenleri Türkiye'de buluştu

Eğitim ağında 429 eğitim kurumu, 44 öğrenci yurdu ve yaklaşık 50 bin öğrencisi ile uluslararası eğitimde ilk 5'te yer alan Türkiye Maarif Vakfı, 49 ülkede görev yapan Türkçe öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim eğitimi düzenledi.

Türkiye Maarif Vakfının yüz yüze eğitim seminerleri, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından Ankara'da yapıldı. Seminerlere, 49 ülkeden 127 Türkçe öğretmeni ve vakfın okullarında istihdam edilen 34 yerel öğretmen de katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, birçok ülkede eğitim faaliyetleri yürüten vakfın en önemli işlevlerinden birinin Türkçe öğretmek olduğunu söyledi.

Türkçe öğretiminde hedeflerinin mezun ettikleri her öğrenciyi, B2 seviyesine ulaştırmak olduğunu vurgulayan Akgün, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca da onaylanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Müfredatı'nı geliştirdiklerini, müfredata uygun her kademe için ders kitap setlerini hazırladıklarını ve Türkçeyi uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun biçimde öğrettiklerini söyledi.

Seviyelendirilmiş yardımcı okuma kitaplarının da yazıldığını söyleyen Akgün, hazırlanan bütün bu materyallerin dijital uygulamalarla destekleneceğini belirtti.

Vakfın, 49 ülkede 429 eğitim kurumundaki yaklaşık 50 bin öğrenciye örgün eğitim ile Türkçe öğrettiğini, Türkçe öğretimi için sahada 240 öğretmenin görev yaptığını ve bu öğretmenlerin 76'sının mahallinden istihdam edildiğini bildiren Akgün, hizmet içi eğitim programı ile farklı ülkelerde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin birbirleriyle tecrübe paylaşımında bulunacaklarını, ayrıca yeni bilgiler edinerek kendilerini geliştireceklerini belirtti.

Mahallinden istihdam edilen Türkçe öğretmenlerinin gelişimine özellikle önem verdiklerini söyleyen Akgün, bu öğretmenleri belirli periyotlarla Türkiye'ye getireceklerini, onların hem Türkçelerinin gelişimine katkı sunacaklarını hem de İstanbul, Ankara, Konya, Bursa gibi Türkiye'nin önemli şehirlerinde sosyal, kültürel gezilerle Türkiye'yi yakından tanımalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Türkçe öğrenip Türkiye'ye üniversite eğitimine geliyorlar

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, seminere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitime katılan 34 öğretmenin, ülkelerindeki Türkoloji bölümlerinden veya Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduğunu ve vakıf bünyesinde istihdam edilen mahalli Türkçe öğretmenleri olduğunu anlattı.

Türkben, Afganistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çad gibi farklı ülkelerden Türkiye mezunu olup da Maarif Okulları'nda görevlendirilen öğretmenlerin mesleki gelişim seminerlerine katıldığını bildirdi.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bağlamında hazırladıkları müfredatın önemine işaret eden Türkben, müfredat çalışmaları kadar öğretmen eğitimlerine de önem verdiklerini vurguladı.

Öğrencilerinin iyi bir Türkçe ile mezun olmasına önem verdiklerinin altını çizen Türkben, böylece Türkiye'de bir üniversiteye başlama imkanına kavuşabildiklerini söyledi.

Vakfın Sudan'daki okullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinden Mohammed Jali Abdallah Harran, Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezunu olduğunu ve 2019'dan beri Türkiye Maarif Vakfının Sudan'daki okullarında çalıştığını aktardı.

Biri başkent Hartum ve diğeri Güney Darfur Eyaleti'nde olmak üzere Sudan'daki iki vakıf okulunda yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Harran, "Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Türkçe öğretmenleri mesleki gelişim programına katılmak için Türkiye'ye geldim. Hakikaten program çok güzel, yeni şeyler kattı bana. İnşallah Sudan'a dönünce orada uygulayacağız." dedi.

"Yabancılara vakfımızın eğitimleri ile ulaşıyoruz"

Kuzey Makedonya Kalkandelen'deki Türkiye Maarif Vakfı okullarında Türkçe öğretmenliği yapan Merita Mustafa, Üsküp Aziz Kiril ve Metodius Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinde yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yüksek lisansı yaptığını anlattı.

Vakfın, mesleki gelişimlerini sağlamak için Türkçe öğretmenlerine her zaman destek verdiğini belirten Mustafa, yabancılara Türkçe öğretimine ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Türkçe, gönül ve sevgi dilidir, ulaşamayacağı hiçbir kalp yoktur. Atalarımızın yaptığı gibi biz de farklı ülkelerde bu sevgi diliyle gönülleri fethetmeye çalışıyoruz. Yabancılara Türkçe öğretmenliği çok yeni bir meslek olduğu için bu konuda bütün yeniliklere vakfımızın eğitimleri ile ulaşıyoruz. Bu konuda uzman olan kişiler sayesinde bütün eksiklerimizi tamamlıyoruz."

"Afganistan'a dönüp öğrencilerimize doğru Türkçeyi öğretmeye çalışacağız"

Maarif Vakfının Afganistan'daki okullarında görev yapan Hayatullah Sediqi, eğitimi son derece faydalı bulduğunu dile getirdi. Sediqi, "Çoğu arkadaşımız, Türkiye'ye ilk kez geldiği için yeni kültürler ve başka insanlarla tanıştı. Böylece yeni bilgi ve eğitimlerle donanımlı bir şekilde Afganistan'a dönüp öğrencilerimize doğru şekilde Türkçeyi öğretmeye çalışacağız." diye konuştu.

Sediqi, Türk kültür ve tarihini tanımanın, öğrencilere Türk dilini aktarma konusunda büyük katkı sağladığını kaydetti.

Şibirgan Fazilet Vahab Afgan Türk Kız Lisesi'nde öğretmenlik yaptığını anlatan Feride Bayat ise "Afganistan halkı, Türkiye'yi çok seviyor ve iki ülke arasında kültürel yakınlık var. Özellikle Afgan kız öğrencileri, Türkçe öğrenimi konusunda çok istekli ve yetenekli. Çünkü yaşadığımız bölgede Özbek Türkmeni çok ve dil yakınlığı var. Özbek Türkmen dilinin kökeni Türkçeyle aynı." dedi.