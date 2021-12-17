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EĞİTİM AKADEMİSİ İLE 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ - Son Dakika

EĞİTİM AKADEMİSİ İLE 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

17.12.2021 16:09

DİYARBAKIR Kayapınar Belediyesi, hizmete koyduğu 'Eğitim Akademisi' ile, ilçe merkezinde ve kırsalda ekonomik durumu düşük öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veriyor.

DİYARBAKIR Kayapınar Belediyesi, hizmete koyduğu 'Eğitim Akademisi' ile, ilçe merkezinde ve kırsalda ekonomik durumu düşük öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veriyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, eğitim akademisinde 500 öğrencinin faydalandığını belirterek, "Burada 8'inci ve 12'nci sınıfları sınavlara hazırlıyoruz, hafta sonları da mezunlarımızı alıyoruz. Küçük yaş guruplarımız için de robotik kodlama ve İngilizce eğitimlerimiz olacak" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde yaşayan sosyoekonomik durumu düşük öğrencilere ücretsiz eğitim desteği vermek amacıyla 'Kayapınar Belediyesi Eğitim Akademisi'ni kurdu. 1 kütüphane ve 9 derslikle haftanın 7 günü öğrencilerin ücretsiz sınavlara hazırlandığı akademide 5 ve 6'ncı sınıf öğrenciler için robotik kodlama ve İngilizce eğitimi de bulunuyor.

'BURADA SINAVLARA YÖNELİK BİR EĞİTİM OLACAK'

Eğitim akademisinin açılışını yapan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, şuanda 500 öğrencinin kayıt yaparak buradan faydalandığını belirterek; "Kayapınar Belediyesi olarak eğitime hep önem veren bir belediyeyiz, bugün Kayapınar Belediyesi Eğitim Akademisi'ni açıyoruz. Bugüne kadar 9 tane bilgi evimiz vardı, oralarda 2900 öğrencimiz eğitim alıyordu, fakat bugün farklı bir konseptle eğitime başlıyoruz. Burada sınavlara yönelik bir eğitiminiz olacak, şuan itibari ile 500 öğrencimiz burada kayıtlı, 22 tane öğretmenimiz var" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN TÜM KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ'

Amaçlarının hem eğitimin kalitesini arttırmak, hem de çocukların daha iyi yerlere gelmesini sağlamak olduğuna vurgu yapan Kaymakam Koç; "Burada 8'inci ve 12'nci sınıfları sınavlara hazırlıyoruz, hafta sonları da mezunlarımızı alıyoruz. Küçük yaş guruplarımız için robotik kodlama ve İngilizce eğitimlerimiz olacak. Burada amacımız, hem eğitimimizin kalitesini arttırmak, hem de çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. Onlar için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Burada yaptığımız sınıflara da Diyarbakır'ımızın değerlerinin isimlerini verdik, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Gökalp gibi isimler verdik. Böylece öğrenciler de onları örnek alsınlar ve daha güzel yerlere gelsinler istiyoruz" dedi.

EĞİTİM AKADEMİSİ İLE 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ
EĞİTİM AKADEMİSİ İLE 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ
EĞİTİM AKADEMİSİ İLE 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ
EĞİTİM AKADEMİSİ İLE 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Diyarbakır, Kayapınar, İngilizce, Ünal Koç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EĞİTİM AKADEMİSİ İLE 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EĞİTİM AKADEMİSİ İLE 500 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ - Son Dakika
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