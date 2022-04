Eğitim alanında yaşanan dijital dönüşümde eğitimci önceliğini koruyor - Son Dakika

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat, eğitim sektörünün dijital dönüşüm içerisinde yer aldığı bu günlerde önemli olanın yöntem değil etkili eğitmen ile bilginin etkin aktarımı olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaşanan teknolojik gelişmeler eğitim yöntemlerinde çeşitli değişikliklere neden oluyor. Eğitim sistemleri ne kadar değişirse değişsin önemini koruyan daha da ön plana çıkan yegane konu ise eğitimcinin önemi oluyor.

Eğitim alanındaki değişim devam ediyor. Her yeni teknolojik gelişme eğitim sektörüne de yansıyor. Dijital teknolojilerin eğitim sistemine entegre edilmesi ile eğitim alanında da yeni bir dönem başladı.

"Eğitimi nasıl aldığımız değil kimden aldığımız önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat, teknolojinin gelişmesi karşısında durmanın neredeyse imkansız olduğunu belirterek, "Teknoloji her zaman çok daha büyük hızlarla gelişmeye devam edecek. Burada eğitim alanında kullanılan teknoloji ve yöntem ne kadar değişirse değişsin aslolan eğitmendir. Eğitimi nasıl aldığımız değil kimden aldığımız her zaman önemini korumaya devam edecektir. Üniversite sonuç olarak amaçları kapsamında üniversitedir. Burada üzerinde durulması gereken konu yöntemdir. Bu bağlamda üniversitelerin online olması sadece bir eğitim yöntemidir. Netkent Üniversitesi de her üniversite gibi geleneksel üniversite yapısının getirdiği idari ve akademik oluşumlara, değerlere ve prensiplere sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Yaşanan teknolojik değişimler eğitimcinin önemini ortaya çıkaracak"

Açıklamaya göre, dijital dönüşüm çağında Sanayi 4.0 eğitime entegre olmaya başlamış durumda bulunuyor. Salgın döneminde artış gösteren online üniversite konusu neticesinde, üniversite 4.0 kavramından da bahsedilmesine neden oldu.

Online eğitim sektörü hacminin 2025 yılından itibaren 350 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini aktaran Eşkinat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2030 yılına sadece 8 yıl kalmışken 21. yüzyılın ilk 22 yılında tüm tarihsel teknolojik gelişimin toplamının çok üzerinde değişen bir dünya ile karşı karşıyayız. Değişen dünyada geleneksel örgün eğitim veren üniversiteler ile birlikte dijital ortamda eğitim veren üniversiteler de global yükseköğretim sektöründe önemli paya sahip olacağı tahmin ediliyor. Tüm bu değişen olgular karşısında eğitimde, eğitmenin ön planda yer alacağı kuşkusuz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Önemli olan yöntem değil etkili eğitmen ile bilginin etkin aktarımı olduğunun bilinci akademik dünyada şekillenecek."