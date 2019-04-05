Eğitim Alırken Para ve İş Tecrübesi de Kazanıyorlar

Atatürk Üniversitesi, kampüste oluşturulan çay ve çorba satış noktalarının işletmeciliğini öğrencilere vererek gençlerin akademik eğitimleri devam ederken para ve iş tecrübesi kazanmasını sağlıyor.

YUNUS OKUR - Atatürk Üniversitesi, kampüste oluşturulan çay ve çorba satış noktalarının işletmeciliğini öğrencilere vererek gençlerin akademik eğitimleri devam ederken para ve iş tecrübesi kazanmasını sağlıyor.



Atatürk Üniversitesinin öğrencilerin geleceğine yön veren Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencilerin kariyer planlamaları için çalışma yürütüyor. Üniversite yönetimi, kamuda çalışmaya yoğun rağbetin gösterildiği ve lisans mezunu sayısının her geçen gün arttığı Türkiye'de öğrencilerini özel sektöre yönlendirmek için anlamlı bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda Marketing Game Projesi'ni başlatan üniversite, kampüs içerisindeki iki noktada uygulamalı çay ve çorba satış noktaları oluşturarak bu yerlerin işletmeciliğini öğrencilere verdi.



Her hafta gruplar halinde 4 öğrencinin işletmeciliğini yaptığı satış noktaları sayesinde öğrenciler, hem elde ettikleri kardan harçlıklarını çıkarıyor hem de mezun olmadan kendi iş yerini kurarken ya da özel sektörde çalışırken karşılaşacağı zorluklara karşı tecrübe kazanıyor.



"Öğrencilerin istihdam edilebilirliğini arttırmak istiyoruz"



Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ensar Ağırman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel amaçlarının öğrencilerin özel sektör için iş tecrübesi kazanmaları olduğunu söyledi.



Öğrencilerle özel sektör arasında bir bağ oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Ensar Ağırman, şöyle devam etti:



"Merkezde çeşitli projeler üretiyoruz. Öğrencilerimiz için uygulama alanı olan bu projelerde öğrencilerimizin özel sektörde yarın iş buldukları zaman nelerle karşılaşacakları noktasında bir deneyim kazanmalarını istiyoruz. Bu bağlamda CEO öğrenci buluşmaları, çeşitli şirketlerin insan kaynakları, satış ve pazarlama direktörlerini öğrencilerimizle buluşturup, eğitimler veriyoruz. Onları, gelecekte karşılaşacakları mülakatlar noktasında bilgilendirmek amacıyla mülakat simülasyonları düzenliyoruz. Bu ve bunun gibi çalışmalarla öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlıyoruz."



Ağırman, Türkçesi pazarlama oyunu olan Marketing Game Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek proje kapsamında öğrencilere öncelikle bir günlük eğitim verdiklerini dile getirdi.



"Hem harçlıklarını çıkarıyorlar hem de iş tecrübesi kazanıyorlar"



Ünilever şirketinin temsilcilerinin 550 öğrenciye bu kapsamda eğitim verdiğini anlatan Ağırman, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Eğitimlerin ardından yapılan mülakatlarda 96 öğrenciyi seçtik ve onlar için bir uygulama alanı oluşturduk. Bu uygulama alanında öğrenci arkadaşlarımıza sınırsız bir sorumluluk alanı veriyoruz. Bütün sorumluluk onların üzerinde. Öğrencilerimizin bir iş yeri açtıklarında deneyim kazanmaları için benzer bir ortamı kampüsümüz içerisinde oluşturduk. Bu ortam içerisinde öğrenci arkadaşlarımız kendi kira, elektrik ve diğer giderlerini karşılamak zorunda. Gün sonunda da elde edilecek karları da kendi ceplerinde olacak şekilde bir uygulama bu. Tabii uygulamanın bir amacı öğrencilerimizin biraz para kazanmalarını sağlamak. Temel amacımız ise öğrenci arkadaşlarımızın herhangi bir riske girmeden iş tecrübesini yaşayıp deneyimlemesi, 'Bende böyle bir girişimcilik potansiyeli var mı, bu kapasiteye sahip miyim?' bunu anlamasıdır."



Ağırman, uygulama sayesinde öğrencilerden çok güzel olumlu tepkiler aldıklarını ve çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.



İnşaat Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayhan Yıldırım ise uygulama sayesinde hiç tanımadıkları insanlarla aynı ortamda nasıl çalışıldığını öğrendiklerini anlattı.



Bir işletim yerinin girdileri ve çıktılarının nasıl takip edildiğini gördüklerine işaret eden Yıldırım, uygulama sayesinde iş hayatının zorluklarını öğrenme imkanı bulduklarını kaydetti.

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