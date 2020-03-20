Eğitim Araştırma Hastanesi çevresindeki parkomatlar ücretsiz oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim Araştırma Hastanesi çevresindeki parkomatlar ücretsiz oldu - Son Dakika

Eğitim Araştırma Hastanesi çevresindeki parkomatlar ücretsiz oldu

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile ilgili başvurulabilecek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yol kenarındaki otomobil park alanlarını (parkomat) ücretsiz yaptı.

Eğitim Araştırma Hastanesi çevresindeki parkomatlar ücretsiz oldu, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile ilgili başvurulabilecek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yol kenarındaki otomobil park alanlarını (parkomat) ücretsiz yaptı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs ile ilgili başvurulabilecek hastane olarak açıkladığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki caddelerde otomobillerin park ettiği yol kenarındaki parkomatlar ücretsiz hale getirildi. Belediye Şirketi ANET A.Ş. tarafından hizmet verilen Defterdarlık Bulvarı, Tarık Akıltopu Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi yol kenarlarındaki parkomat noktaları 21 Mart Cumartesi günü itibariyle ücretsiz olacak. Vatandaşlardan herhangi bir park ücreti alınmayacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:10 Kaynak: İHA

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