Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Kula'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Kula'da incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Kula ilçesinde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Kula ilçesinde sürdürülen çalışmaları inceledi. Mehmet Ata Öztürk, ilçede inşası devam eden Gençlik Merkezi, restorasyonu başlayan Sencer Pratik Kız Sanat Okulu ve hizmete giren spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Tarihi Kula evlerini gezen Öztürk, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer'den bilgi aldı. Öztürk, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile hizmete giren spor kompleksinde basketbol maçı yaptı.

Son Dakika

Antalya'da lüks sitede yangın çıktı! Vatandaşlar terasa koşup yardım istedi

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı

Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler

Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti

Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı